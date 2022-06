Du Pain et des Jeux Les Ateliers du Vent, 30 juin 2022 18:30, Rennes.

30 juin – 31 juillet Sur place Gratuit. Ateliers sur réservation https://www.lesateliersduvent.org/du-pain-des-jeux/, 02 99 27 75 56, contact@lesateliersduvent.org

Exposition organisée dans le cadre d’Exporama.

Les propositions sont variées et les participants sont convié.es à jouer avec des œuvres, à « se rendre à l’expo comme on va au bistrot ».

Vernissage jeudi 30 juin, 18h30

Exposition organisée par les Ateliers du Vent, Capsule Galerie, Le Bon Accueil et Vivarium, dans le cadre d’Exporama.

Nous avons la volonté d’inviter une diversité de publics : créer la rencontre entre une pluralité de personnes et celle des artistes et de leurs œuvres. La volonté est d’expérimenter des activations en lien avec l’exposition : nous prévoyons d’activer des temps de performances en extérieur les jeudis soirs, pensés au sein d’un espace global de convivialité. Nous invitons à “se rendre à l’expo, comme on va au bistrot” dans le but de favoriser un rapport à l’art qui soit décomplexé. Les propositions sont variées et les participant·es sont convié·es à jouer avec ou autour des œuvres, à entrer en interaction avec les autres personnes, à se promener, agir, écouter et échanger

Activations et performance (Ouverture du Bar et Snack) :

30.06

19h30 : Collectif Belle de Nuit • Sensation chérie • performance

21h : Karaodé – le Karaoké se joue aux dés ! • soirée chanson participative

07.07

19h30 : Matthieu Blond • Journal • performance

14.07

Départ à 17h : Marine Bouilloud • To Be in The Pink • marche collective (2h)

19h30 : Élise Guihard • Gilles, de gîte en gîte • performance

21.07

10h-17h : Grégory Hairon • Platines magiques • ateliers

19h30 : Grégory Hairon • Platines magiques • restitution

28.07

14h-17h : Marine Bouilloud • Une couleur, plusieurs visages • atelier peinture

19h30 : Grégory Hairon • Héron Cendré • concert

Les Ateliers du Vent 59 rue Alexandre Duval, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

jeudi 30 juin – 18h30 à 22h00

vendredi 1er juillet – 14h00 à 18h00

samedi 2 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 3 juillet – 14h00 à 18h00

jeudi 7 juillet – 14h00 à 22h00

vendredi 8 juillet – 14h00 à 18h00

samedi 9 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 10 juillet – 14h00 à 18h00

jeudi 14 juillet – 14h00 à 22h00

vendredi 15 juillet – 14h00 à 18h00

samedi 16 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 17 juillet – 14h00 à 18h00

jeudi 21 juillet – 14h00 à 22h00

vendredi 22 juillet – 14h00 à 18h00

samedi 23 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 24 juillet – 14h00 à 18h00

jeudi 28 juillet – 14h00 à 22h00

vendredi 29 juillet – 14h00 à 18h00

samedi 30 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 31 juillet – 14h00 à 18h00