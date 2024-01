Blood Magic Les Ateliers du Vent Rennes, vendredi 15 mars 2024.

Blood Magic Les Ateliers du Vent Rennes 15 mars – 6 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-15 14:00

Fin : 2024-04-06 18:00

« Under Earth », la trilogie fantastique, folklorique et étrange des artistes norvégiens Ingrid Torvund et Jonas Mailand. 15 mars – 6 avril 1

Enracinées dans les paysages et le folklore de la région Télémark en Norvège, les vidéos de Ingrid Torvund et Jonas Mailand développent un univers onirique et inquiétant, où science-fiction, nature sauvage et croyances magiques se mêlent.

Afin de rendre hommage à la beauté de l’univers sonore et visuel de la trilogie « Under Earth », le public pourra découvrir les films en grand format, ainsi qu’une sélection d’artefacts et de costumes ayant servis à leur réalisation.

Les Ateliers du Vent 59 rue Alexandre Duval, 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine