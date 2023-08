Aimons-nous vivants ! {saison 1 – épisode 1} Les ateliers du vent Rennes, 1 juillet 2023, Rennes.

Été culturel 2023 1 juillet – 7 septembre 1



Du 2023-07-01 05:30 au 2023-09-07 21:30.

PRINTEMPS BRUYANT travaille à développer une culture de l’écologie…

Cette saison 2023-24, l’association décline une série de rencontres, performances, balades, et autres formats, pour exposer des pensées inspirantes et participer à les rendre concrètes ; des moments privilégiés pour envisager et pratiquer un autre rapport au monde plus attentionné, pour se réapproprier nos territoires de vie en co-habitant avec le reste du vivant.

**

Les trois 1ers épisodes auront lieu du 7 au 9 septembre 2023…

**

EPISODE 1 :

PRINTEMPS BRUYANT, FAON/ZINE ÉDITION & JULIE SEILLER investissent la buvette des Ateliers du vent, pour une soirée autour du Vivant !

> Présentation du fanzine Cui-Cui, porté par Faon/zine éditions, objet graphique et poétique qui s’intéresse à la faune et la flore qui nous entourent (en présence de deux des illustratrices du 1er numéro, Anaïs Rallo et Aurore Chapon)

> Concert de Julie Seiller qui interprétera à la fois des textes du fanzine et des morceaux de son album ECLIPSE, qui prend sa source dans les écrits et pensées de poètes environnementalistes…

Les ateliers du vent 59 rue Alexandre Duval 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

02 99 27 75 56