Ouverte à toutes et tous, cette vente exceptionnelle est l’occasion de donner une nouvelle vie aux décors, costumes, objets de décoration, matériaux… issus du spectacle vivant.

La Belle Déchette est la première ressourcerie installée sur le territoire de Rennes Métropole. Animée par l’intérêt général, elle souhaite contribuer à une société plus juste et durable. La Belle Déchette donne une seconde vie à des objets, meubles et matériaux réutilisables. Elle sensibilise et forme au réemploi tout en participant à la structuration de l’économie circulaire, sociale et solidaire.

Depuis ses débuts, la ressourcerie s’associe aux acteurs culturels du territoire pour donner une seconde vie aux matériaux et décors issus du spectacle vivant ou d’expositions. Dès 2017, elle s’est rapprochée de l’Opéra de Rennes qui s’était déjà engagé dans différentes actions afin de

consommer moins, de consommer mieux, de recycler et de partager des bonnes pratiques.

Cette vente est devenue un rendez-vous attendu dès sa première édition. Comme elle n’a malheureusement pas pu se réaliser en 2020 et 2021, c’est avec beaucoup de plaisir que La Belle Déchette investit à nouveau les ateliers de construction de l’Opéra pour accueillir le public et donner une nouvelle vie aux décors, costumes, objets de décoration, matériaux…

Ouverte à toutes et tous, cette vente exceptionnelle est également l’occasion pour les compagnies, les amateurs et les professionnels du secteur culturel de dégoter des trésors et matériaux à prix « doux ».

Rendez-vous dans les ateliers de construction de l’Opéra (Plaine de Baud – 16 rue Jean-Marie Huchet 35000 Rennes) le samedi 12 mars 2022 de 13h à 17h. Passe sanitaire et port du masque obligatoire.

En parallèle, ce samedi 12 mars l’Opéra propose également :

– des visites pour découvrir ses espaces publics et coulisses : 1 heure et 5 € sur réservation

– des dons d’affiches de ses spectacles de 1994 à 2021 : campagne Images d’Opéra à partager : affiches à réserver sur www.opera-rennes.fr/fr/actualites/images-dopera-partager

