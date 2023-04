Vente exceptionnelle de costumes et décors d’arts du spectacle vivant ! Les Ateliers de L’Opéra Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vente exceptionnelle de costumes et décors d’arts du spectacle vivant ! Les Ateliers de L’Opéra, 6 mai 2023 13:00, Rennes. Rendez-vous dans les ateliers de construction de L’Opéra pour y trouver les trésors de La Belle Déchette et de L’Opéra réunis pour l’occasion. Ouvert à tous et toutes ! Paiement par chèques ou espèces Samedi 6 mai, 13h00 1 Rendez-vous dans les ateliers de construction de L’Opéra pour y trouver les trésors de La Belle Déchette et de L’Opéra réunis pour l’occasion. Depuis ses débuts, La Belle Déchette s’associe aux acteurs culturels du territoire pour donner une seconde vie aux matériaux et décors issus du spectacle vivant ou d’expositions. Dès 2017, elle s’est rapprochée de L’Opéra de Rennes qui s’était déjà engagé dans différentes actions afin de consommer moins, de consommer mieux, de recycler et de partager des bonnes pratiques.

Ensemble, nous avons souhaité mettre en place un cercle vertueux et proposer régulièrement une vente exceptionnelle. C’est avec beaucoup de plaisir que La Belle Déchette investit à nouveau les ateliers de construction de L’Opéra pour accueillir le public et donner une nouvelle vie aux décors, costumes, objets de décoration, matériaux…

Ouverte à toutes et tous, cette vente exceptionnelle est également l’occasion pour les compagnies, les amateurs et les professionnels du secteur culturel de dégoter des trésors et matériaux à prix «doux».

Paiement sur place en chèque et espèce uniquement !

Les Ateliers de L'Opéra 16 rue Jean-Marie Huchet 35000 Rennes

