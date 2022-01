Stage ‘Be Creative!’ anglais / créatif. Env. 8-12 ans, 3 jours, vacances de février. Thématiques: jardinage et bricolage d’hiver. Rennes Les Ateliers Bee Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Stage 'Be Creative!', édition hiver, Vacances de février. 3 jours – 2 dates: lundi, mardi, mercredi 7,8,9 février ou 14,15,16 février. Environ 8-12 ans, Thématiques: jardinage et bricolage d'hiver ! Bonjour, Je suis Estelle, professeure d'anglais, et je propose le stage 'Be Creative!', édition hiver, aux vacances de février. 3 jours – 2 dates: lundi, mardi, mercredi 7,8,9 février ou 14,15,16 février.

Pour enfants / pré-ados: environ 8-12 ans

Thématiques: jardinage et bricolage d’hiver ! Activités variées:

Fabrication de boules de graines pour oiseaux

Plantation de semis

Aquarelle et cartes pour célébrer l’Amour (Saint Valentin oblige… !)

Et autres activités ludiques, artistiques et créatives. (Jeux, chansons, mimes …) Le stage se déroulera à Rennes. (Rue de la 87ème Division Territoriale)

Proximité Cimetière de l’Est / Arrêt de bus Pavie (ligne 11) Informations et réservations :

06.52.03.08.80

ateliersbee@gmail.com

85e par participant.e (total pour les 3 jours)

Réservez vite! Il n’y a que 6 places par stage ! A bientôt ! ? Les Ateliers Bee RENNES Rennes Ille-et-Vilaine lundi 7 février – 14h00 à 17h00

mardi 8 février – 14h00 à 17h00

mercredi 9 février – 14h00 à 17h00

lundi 14 février – 14h00 à 17h00

mardi 15 février – 14h00 à 17h00

mercredi 16 février – 14h00 à 17h00

