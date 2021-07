RENNES. Les après-midi jeux !, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Rennes.

Ateliers et jeux

Ateliers et jeux / Du mercredi 7 juillet au mercredi 1 septembre Les après-midi jeux ! Centre /

Ateliers et jeux Du mercredi 7 juillet au mercredi 1 septembre / théâtre du vieux saint étienne. Les après-midi jeux ! Venez participer à nos soirées jeux tous les mercredis soir au Vieux St-Etienne de 18h à 19h30. Les soirées jeux sont gratuites et ouvertes à tous! Venez défier l’équipe au UNO, à la pétanque ou encore au molkky ! Grâce à son application solidaire, Entourage favorise la création de lien social entre des personnes avec et sans abri : https://app.entourage.social/actions. (Plus d’informations au 06.03.22.96.66). Quartier : Centre / mercredi 07/07 18h00 à 19h30 mercredi 21/07 18h00 à 19h30 mercredi 28/07 18h00 à 19h30 mercredi 04/08 18h00 à 19h30 mercredi 11/08 18h00 à 19h30 mercredi 18/08 18h00 à 19h30 mercredi 25/08 18h00 à 19h30 mercredi 01/09 18h00 à 19h30

Infos pratiques Organisé par : entourage Horaires18h00 à 19h30 TarifsGratuit

théâtre du vieux saint étienne.



2021-07-07