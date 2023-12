Match d’improvisation Les Bizh vs La P’tite Troupe Les 400 Coups Rennes, 18 janvier 2024, Rennes.

http://www.facebook.com/lesbizh

Que diriez-vous d’un moment de rire et de bonne humeur pour égayer le mois de Janvier avec un cabaret de théatre d’impro inédit : Les Bizh vs La P’tite Troupe, et tout ça dans l’un de nos troquets préférés : Les 400 Coups

Les 400 Coups 10 Rue de Lorient, 35000 RENNES Quartiers Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine