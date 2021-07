RENNES. L’envers du décor – Visite des Archives municipales de Rennes, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, .

Balades et visites

Balades et visites / vendredi 16 juillet et vendredi 13 août L’envers du décor – Visite des Archives municipales de Rennes Centre /

Balades et visites vendredi 16 juillet et vendredi 13 août / 18 avenue Jules Ferry, Rennes L’envers du décor – Visite des Archives municipales de Rennes Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives ? Nous vous proposons de répondre à ces questions en vous faisant découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables. Jauge limitée : inscription en ligne ou par téléphone : 02 23 62 12 60 Quartier : Centre / Inscription Dates Vendredi 16 juillet 10h30 à 12h Vendredi 13 août 10h30 à 12h

Infos pratiques Organisé par : Archives municipales de Rennes Horaires10h30 à 12h TarifsGratuit AccèsBus : arrêt Fac de droit (C1, 9, 70, 36) ou arrêt Jules-Ferry (C5, 51, 71, 36). Vélo Star : stations Jules-Ferry ou Fac de droit Renseignements18 avenue Jules Ferry Rennes www.archives.rennes.fr

18 avenue Jules Ferry, Rennes



2021-07-16