Sport et loisirs jeudi 8 juillet / Plages de Baud L’énergie en douceur Yoga, sophrologie et initiation Qi-Gong. Avec Christine Sans, Brevet d’Etat d’éducatrice sportive pour tous. Quartier : Thabor / Saint-Hélier / Alphonse-Guérin / Baud-Chardonnet /

Infos pratiques Organisé par : Tao du Coeur Horaires18h30 à 20h00 TarifsGratuit www.taoducoeur.fr

Plages de Baud

2021-07-08

