7 et 8 janvier 2020 Sur place

On est pas sérieux quand on a 17 ans !

Lendroit éditions fête 17 année d’éditions et vous propose durant toute l’année 2020 un retour sur dix sept années d’activités editorials artistiques.

Du 7 janvier au 31 décembre 2020, c’est pas moins de 24 micro-expositions proposés au public pour découvrir ou redécouvrir une selection drôle, impertinente, étonnante d’éditions d’artistes.

Avec plus de quatre cent œuvres publiées en dix sept ans, Sweet Little Seventeen se propose de metre en relation des œuvres de différentes périodes et formats, d’assumer le mélange des genres, de revendiquer les erreurs comme les succès pour revisiter durant un an le parcours singulier de Lendroit editions dans le domaine de l’édition d’artiste.

Sweet little Sixteen est une retrospective marathon, un clin d’oeil amical à tous les artistes rencontrés et une invitation à tous les publics amateurs, d’art et d’édition.

Et comme un anniversaire se fête avec amis et cadeaux, l’ensemble des éditions exposées durant l’événement seront proposées à des tarifs exceptionnels.

Lendroit éditions 24 bis place du colombier 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

mardi 7 janvier 2020 – 12h00 à 18h00

mercredi 8 janvier 2020 – 12h00 à 12h00