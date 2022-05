Christmas prints Lendroit éditions Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Christmas prints Lendroit éditions, 26 novembre 2019 12:00, Rennes. Mardi 26 novembre 2019, 12h00 Sur place Vente de Noël Lendroit éditions vous donne rendez-vous pour Christmas Prints, sa traditionnelle vente de Noël : l’occasion de trouver un cadeau original ! Avis aux amateurs, collectionneurs et curieux, une sélection de livres, posters, sérigraphies, flip books, multiples, badges et bien d’autres trésors à petits prix vous attendent ! Lendroit éditions 24 bis place du colombier 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 26 novembre 2019 – 12h00 à 19h00

Détails Heure : 12:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Lendroit éditions Adresse 24 bis place du colombier Ville Rennes lieuville Lendroit éditions Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Lendroit éditions Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Christmas prints Lendroit éditions 2019-11-26 was last modified: by Christmas prints Lendroit éditions Lendroit éditions 26 novembre 2019 12:00 Lendroit éditions Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine