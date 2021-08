Rennes Le village d'Alphonse Ille-et-Vilaine, Rennes Nio Far Festival #2 Le village d’Alphonse Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Nio Far Festival #2 Le village d’Alphonse, 27 août 2021 19:30, Rennes. 27 – 29 août Gratuit Nio Far Festival Jâmm Diffusion présente la deuxième édition de son festival de musiques d’Afrique de l’ouest.

PROGRAMMATION

Vendredi 27 août 2021

DJ Brousse / Shelly Allon / La Folie des Glandeurs / La Pétaquita / Faygo.

Samedi 28 août 2021

Arnofantomas Selecta / Akramo Folk GANG / Fred KA / Ibson Daone (Italie) / Kokobasaï.

Dimanche 29 août 2021

DJ / Astou top (Danse) / Angelo & Farward BAND / Sunugal BAND / Natty JEAN (Paris) / Ilam (Canada) Le village d’Alphonse 38 Boulevard Villebois Mareuil 35000 Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 27 août – 19h30 à 23h59

samedi 28 août – 19h30 à 23h59

dimanche 29 août – 19h30 à 23h59

Détails Heure : 19:30 - 23:59