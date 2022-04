Morgane seule en scène Le village d’Alphonse Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Morgane seule en scène Le village d’Alphonse, 22 mai 2022 15:00, Rennes. Dimanche 22 mai, 15h00 Sur place Prix libre fettaar.35@gmail.com Morgane est à la recherche du grand amour. prête à tout pour le trouver. Des rencontres des plus étonnantes mais pas concluantes. C’est souvent son fauteuil roulant qui tape dans l’œil. «Morgane seule en scène» est à la recherche du grand amour. Elle est prête à tout (vraiment à tout) pour le trouver. Des rencontres elle en fait des plus étonnantes mais pas des plus concluantes. C’est souvent son fauteuil roulant qui tape dans l’œil…et ça fait mal ! Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là” et le Village d’Alfonse Le village d’Alphonse 38 Boulevard Villebois Mareuil 35000 Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 22 mai – 15h00 à 16h15

Détails Heure : 15:00 - 16:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le village d'Alphonse Adresse 38 Boulevard Villebois Mareuil 35000 Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France Ville Rennes Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Le village d'Alphonse Rennes Departement Ille-et-Vilaine

