Enzo en roux libre Le village d’Alphonse, 24 avril 2022 15:00, Rennes.

Dimanche 24 avril, 15h00 Sur place Au Chapeau fettaar.35@gmail.com

One man show Enzo. La vie est loin d’être un long fleuve tranquille et Enzo nous le prouve . Il nous parle de sa vie, de ses expériences avec son écriture tranchante et touchante. Il allie l’humour et l’émotion. Pour rire des autres, il faut savoir rire de soi. Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là et le Village d’alfonse.

Le village d’Alphonse 38 Boulevard Villebois Mareuil 35000 Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

dimanche 24 avril – 15h00 à 16h00