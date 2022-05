MOTION (PEREMISHCHENNYA) – Cie Zarhbat Le Triangle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

MOTION (PEREMISHCHENNYA) – Cie Zarhbat Le Triangle, 8 décembre 2017 20:00, Rennes. 8 et 9 décembre 2017 Sur place Réservation conseillée 0299041323, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr Danse hip-hop Pour cette nouvelle création, Brahim Bouchelaghem partage la scène avec douze danseurs ukrainiens (issus pour la plupart des crews Ruffneck Attack et EastSide Bboys). Force de caractère et détermination sont les maîtres-mots de ces artistes qui se produisent déjà sur la scène internationale des compétitions hip-hop. Le chorégraphe a proposé une carte blanche aux danseurs qui ont pu faire défiler leurs images, créer leur film. Il joue avec leurs danses et les codes du montage vidéo : champs – hors champs. Sur scène, les danseurs écrivent leur scénario en associant l’énergie du breakdance à la poésie propre à Brahim Bouchelaghem. Le Triangle Boulevard de Yougoslavie 35000 Rennes 35200 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 8 décembre 2017 – 20h00 à 21h30

samedi 9 décembre 2017 – 18h00 à 19h30

vendredi 8 décembre 2017 – 20h00 à 21h30
samedi 9 décembre 2017 – 18h00 à 19h30

Le Triangle
Boulevard de Yougoslavie 35000 Rennes

