Festival international Vive la Magie Le Triangle, 5 janvier 2023 20:00, Rennes. 5 – 8 janvier 2023 Sur place Payant : de 22€ à 52€ moniquesouchet@gmail.com, https://vivelamagie.com/, https://vivelamagie.trium.fr/index.php/67/manifestation/23602 Fans des Arts Magiques, prenez date ! Vive la Magie, le plus grand Festival de Magie en Europe revient à Rennes pour un nouveau spectacle. Pour tous ceux qui aiment rire, vibrer, s’émerveiller ! VIVE LA MAGIE, le plus important festival des Arts Magiques en Europe est de retour dans les théâtres pour vous laisser sans voix ! Venez vivre un moment exceptionnel avec cette 15ème saison entièrement inédite, en tournée dans toute la France, en Suisse et pour la 1ère fois en Belgique.

Découvrez 10 magiciens incroyables, 10 pointures hors normes de l’univers de la Magie, originaires des quatre coins du monde..

Vous assisterez à des performances de mentalistes, de manipulateurs, d’illusionnistes, de magiciens comiques… plus fascinantes les unes que les autres qui vous feront avoir un nouveau regard sur la magie, loin des stéréotypes.

Un spectacle à apprécier en famille, en duo ou entre amis, dédié à tous ceux qui aiment vibrer, rire, être fasciné et qui veulent “Vivre La Magie” en grand !

1h45 de plaisir, sans entracte, à destination de tous, à partir de 5 ans. Faites le plein d’expériences merveilleuses ! Le Triangle Boulevard de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Ille-et-Vilaine jeudi 5 janvier 2023 – 20h00 à 21h45

vendredi 6 janvier 2023 – 20h00 à 21h45

samedi 7 janvier 2023 – 16h00 à 17h45

samedi 7 janvier 2023 – 20h30 à 22h15

dimanche 8 janvier 2023 – 14h00 à 15h45

dimanche 8 janvier 2023 – 17h30 à 19h15

