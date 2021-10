Un démocrate (en duo) Le Tambour – Université Rennes 2, 30 novembre 2021 20:00, Rennes.

Mardi 30 novembre, 20h00 Sur place Tarifs : 15€/5€/3€ https://www.billetweb.fr/un-democrate, s-culturel@univ-rennes2.fr, 0299141141

La compagnie Idiomécanic Théâtre nous plonge dans l’histoire d’Edward Bernays, l’inventeur du marketing moderne.

Compagnie Idiomécanic Théâtre

Texte et mise en scène : Julie Timmerman

La propagande est à la démocratie ce que la violence est aux régimes totalitaires.

Noam Chomsky.

​

Eddie vend du savon.

Eddie vend des pianos.

Eddie vend du bacon.

Non, Eddie ne VEND pas : il fait en sorte que les gens ACHÈTENT.

Son père voulait qu’il soit marchand de grain. Mais Eddie sème des graines d’un autre genre : du genre qui s’implante dans l’esprit des Hommes, et y endort le libre-arbitre. Car Eddie a compris très tôt ce qui faisait courir les Hommes, les pulsions profondes qui sont les vrais moteurs de leurs actions. Il sait où appuyer, quels leviers actionner, quelles cloches faire sonner, et le citoyen devient un consommateur docile qui achète, vote, part à la guerre – librement, croit-il.

Eddie fait fortune à New York quand partout c’est la Crise, et ses méthodes se répandent dans le siècle. Elles arrivent jusqu’aux oreilles du chef de la propagande nazie, qui les met en pratique. Eddie est horrifié de l’apprendre car Eddie est un démocrate : son « gouvernement invisible » a pour but de préserver la Démocratie. Sans guide, les Hommes sont des bêtes.

Eddie meurt paisiblement à 103 ans, avec le sentiment du devoir accompli. Il a vendu indifféremment savons, cigarettes, Présidents et coups d’État de la CIA, et il laisse derrière lui un Système de manipulation des masses qui s’est imposé partout. Que reste-t-il de la Démocratie, à l’ère du Big Data et de l’hyper-communication ?

Eddie n’est pas un personnage de fiction. Il s’appelait Edward Bernays, c’était le neveu de Freud, et son Système a transformé le monde.

Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine

mardi 30 novembre – 20h00 à 21h30