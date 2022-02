Tremplin musiques actuelles – Marta Herschel + Egone Line + Pygmalionne Le Tambour – Université Rennes 2, 31 mars 2022 21:00, Rennes.

Jeudi 31 mars, 21h00 Sur place Gratuit https://www.billetweb.fr/tremplin2022, 02 99 14 11 41, s-culturel@univ-rennes2.fr

Après avoir bénéficié de temps d’accompagnement personnalisés, les groupes sélectionnés dans le cadre du tremplin musique actuelles de l’Université Rennes 2 se produisent sur la scène du Tambour !

Marta Herschel

Rock/Folk-Rock/Indie-Rock

Chanteuse et guitariste autodidacte, Marta Herschel est originaire d’Espagne.

En 2021, elle a assuré les premières parties de François & The Atlas Mountain à l’UBU et de Ben Cozik à la Guingette du MeM.

Egone Line

Pop-rock alternatif

De sensibilités et de formations variées, les 5 musiciens et musiciennes d’Egone Line ont néanmoins en partage l’amour du spectacle vivant. Leur musique se nourrit d’influences variées, en partant de H.F Thiéfaine ou Benjamin Biolay, en passant par David Bowie ou encore Pink Floyd pour finir sur Amy Winehouse ou Black pumas,

Pygmalionne

Electro-slam incisif

Pygmalionne clame et chante de toute son âme des textes percussifs et authentiques. Ses mélodies sont guidées et rythmées par l’esthétique sonore des mots.

Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

http://www.univ-rennes2.fr Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

jeudi 31 mars – 21h00 à 22h30

Université Rennes 2