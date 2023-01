Tremplin à vous de jouer ! Le Tambour – Université Rennes 2 Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Tremplin à vous de jouer ! Le Tambour – Université Rennes 2, 6 avril 2023 20:00, Rennes. Jeudi 6 avril, 20h00 Sur place Gratuit, sur réservation https://www.billetweb.fr/concert-tremplin-musiques-actuelles

Concert des lauréats·es du Tremplin Musiques Actuelles 2023 TREMPLIN À VOUS DE JOUER !

Concert des lauréats.es du Tremplin Musiques Actuelles 2023 Après avoir bénéficié de temps d’accompagnement personnalisés à leur pratique musicale, les groupes sélectionnés dans le cadre de la 9e édition du tremplin musique actuelles À vous de jouer ! 2023 se produiront sur la scène du Tambour. Les noms des lauréat·es du Tremplin seront annoncés en février 2023. Dans le cadre des JACES – Journées Arts & Culture dans l’Enseignement Supérieur, en partenariat avec l’Université de Rennes 1 et le webzine culturel Unidivers. Le concert sera filmé et sonorisé par les étudiant·es de la licence professionnel TAIS-CIAN, en collaboration avec le CREA de l’Université Rennes 2. Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

http://www.univ-rennes2.fr Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s. jeudi 6 avril – 20h00 à 22h00 © Unsplash Université Rennes 2

