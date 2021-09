Rennes Le Tambour - Université Rennes 2 Ille-et-Vilaine, Rennes Terra incognita : les mondes de l’imaginaire Le Tambour – Université Rennes 2 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Terra incognita : les mondes de l’imaginaire Le Tambour – Université Rennes 2, 14 octobre 2021 18:00, Rennes. Jeudi 14 octobre, 18h00 Sur place Gratuit, sur inscription https://www.billetweb.fr/alt236, s-culturel@univ-rennes2.fr, 02 99 14 11 41 Cette rencontre nous invite au voyage dans les contrées imaginaires. Le vidéaste ALT236 y sera notre guide. ALT236 est vidéaste sur YouTube où il explore en images des questionnements autour de l’imaginaire, en traversant les mondes et les sensations uniques qu’il est capable de générer. Lors de cette rencontre, on tentera de savoir s’il est possible de créer une sorte de carte de l’imaginaire qui collecterait tous les lieux qui ont été un jour inventés dans la fiction, afin de trouver les lieux que nous n’avons pas encore imaginés, les terra incognita de l’imagination. Rencontre proposée dans le cadre du Mois de l’imginaire. Une vente de livres sera proposée en partenariat avec la librairie Critic. Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine jeudi 14 octobre – 18h00 à 19h30

