Mardi de l’égalité : Les inégalités face au logement Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, mardi 13 février 2024.

Conférence de la maîtresse de conférence Solène Gaudin sur les inégalités face au logement. Dans le cadre du cycle des Mardis de l’égalité. Mardi 13 février, 18h00 1

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/mardi-legalite-inegalites-face-logement

Du 2024-02-13 18:00 au 2024-02-13 19:30.

LES INÉGALITÉS FACE AU LOGEMENT. CONFÉRENCE DE SOLÈNE GAUDIN

Dans le cadre du cycle des Mardis de l’égalité.

Selon le rapport de la fondation Abbé Pierre paru au mois de février 2023, ce sont aujourd’hui plus de 4,1 millions de personnes qui sont considérées comme mal-logées en France et 12 millions de personnes touchées de près ou de loin par la crise du logement (copropriétés en difficulté, locataires en impayés, surpeuplement modéré, personnes en situation de précarité énergétique ou d’effort financier excessif). Des chiffres qui progressent fortement depuis 5ans, notamment en Bretagne.

Dans un contexte persistant de crise du logement, les inégalités sociales, territoriales et générationnelles se creusent et l’accès au logement devient un des leviers essentiels des discriminations sociales. Pourtant la France est un des pays qui construit le plus de logements, et le nombre de logements rapporté au nombre de ménages est l’un des plus favorable en Europe. Comment expliquer cette crise permanente ? Quelles actions peuvent–être conduites ? Comment agir ? Le logement devient aujourd’hui non seulement un élément de sécurité (assurance retraite) ou d’insécurité (expulsion), un actif d’investissement financier (plate-forme Airbnb, avantages fiscaux), mais aussi un enjeu de débats politique et citoyen majeur.

Solène Gaudin, maîtresse de conférences au département Géographie- Aménagement de l’Université Rennes 2 et co-directrice du laboratoire ESO- Rennes (Espaces et Sociétés), est spécialiste du logement. Ses recherches portent notamment sur les politiques du logement et la rénovation urbaine, les inégalités et les discriminations sociales en privilégiant une approche pluridisciplinaire croisant sciences sociales, politiques et socio-linguistique.

Lors de cette conférence, elle proposera notamment une analyse critique des politiques de l’habitat, en revenant sur les nombreux facteurs qui rendent l’accès au logement de plus en plus difficile pour les Bretons et les Bretonnes.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2