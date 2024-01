Concha, histoires d’écoute Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, mardi 6 février 2024.

Une conférence dansée et performée suivie d’un DJ set, avec Hortense Belhôte, Gérald Kurdian et Marcela Santander Corvalán. Dans le cadre du festival Waterproof, plongez dans la danse ! Mardi 6 février, 20h00 1

Du 2024-02-06 20:00 au 2024-02-06 22:00.

CONCHA, HISTOIRES D’ÉCOUTE

DANSE & CONFÉRENCE PERFORMÉE SUIVIE D’UN DJ SET

Avec Hortense Belhôte, Gérald Kurdian et Marcela Santander Corvalán.

La « Concha » ou la Conque, est un gros coquillage que l’on trouve sur toutes les plages du monde. Sa cavité, vidée de son occupant sous-marin, devient une caisse de résonance naturelle. Si on le porte à l’oreille, on « entend la mer », comme on dit. Mais sur les cinq continents, la conque est également considérée comme un des plus vieux instruments de musique. De la famille des vents, elle décuple le souffle et produit un son sourd, à mi-chemin entre la voix humaine et la vibration aquatique.

Par ailleurs, en Argentine, au Paraguay et au Chili, « concha » est un mot d’argot pour désigner le vagin. La « Concha de tu madre » est ainsi une insulte ou une exclamation de contrariété comparable à notre « Putain ! ». La Conque est le fil rouge de notre vaste archéologie non-exhaustive de l’écoute à travers le temps et l’espace. Elle nous permet d’explorer autant les bas-fonds de la culture occidentale que de la contredire.

À la fois émetteur et récepteur, elle nous oblige surtout à envisager une troisième voix, entre la passive et l’active, curieusement portée par le genre féminin. D’objet prétexte, la « concha » devient allégorie et symbole magique d’un monde nouveau, volontiers écologiste, futuriste et féministe. C’est elle qui guide notre voyage, de Rome à la Kanaky, du minaret à notre canapé, d’Idir à Greuze, de Mondrian à Nikolais, du deep listening à la chillwave.

+ DJ set de GÆRALD XOXO KURDIAN

À la suite du spectacle à 21h, le hall du Tambour se transformera en piste de dancefloor ! Productrix, songwriter, performer et DJ protéiforme, GÆRALD XOXO KURDIAN est la mother of ceremony des soirées Hot Bodies of the Future et des chorales Hot Bodies. Entre techno sombre, pop DIY et post punk électronique, iel défend les amours inclusives et la communion. Un projet club hybride. Unique en son genre.

AVANT LE SPECTACLE

Dès 19h dans le hall du Tambour, assistez à une performance dansée du Groupe Chorégraphique Universitaire

