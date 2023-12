Concert : Le Pont Supérieur Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, 23 janvier 2024, Rennes.

Les élèves du Pont Supérieur se produisent au Tambour ! Un concert dédié à la musique de chambre pour voix et instruments du compositeur russe Igor Stravinsky. Mardi 23 janvier 2024, 20h00 1

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/concert-pont-superieur-0

Du 2024-01-23 20:00 au 2024-01-23 21:00.

LE PONT SUPÉRIEUR EN CONCERT

Avec les étudiantes et étudiants instrumentistes et chanteur·euses du répertoire classique à contemporain en 1ère et 2e année de formation au DNSPM du Pont Supérieur.

Le Pont Supérieur – pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne-Pays de la Loire, vous propose une soirée dédiée à la musique de chambre. Les étudiantes et étudiants, préparant leur Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM), se produiront sur la scène du Tambour en formations instrumentales et vocales diversifiées, et pour certaines inédites.

Une part importante de ce concert sera dédiée à la musique de chambre pour voix et instruments d’Igor Stravinsky, compositeur né en Russie, mais ayant vécu en Suisse, puis en France, et enfin aux États-Unis. Pour mettre en lumière l’aspect cosmopolite de ce compositeur, plus connu par ses œuvres symphoniques ou de ballet que par sa musique de chambre, les différentes œuvres du programme seront chantées en russe, en allemand, en français et en anglais.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2