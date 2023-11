Concert | Jeanne Bonjour Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, 12 décembre 2023, Rennes.

Concert de l’artiste rennaise Jeanne Bonjour suivi d’une rencontre. La soirée se clôturera par un pot de fin d’année dans le hall du Tambour. Mardi 12 décembre, 18h00 1

Du 2023-12-12 18:00 au 2023-12-12 20:00.

JEANNE BONJOUR, CONCERT + RENCONTRE

Tout part de la fissure. Jeanne prend le temps de sortir de son corps et d’analyser, comprendre ce qui la touche, ce qu’elle a envie de transmettre. Originaire de Rennes, la jeune auteure-compositrice-interprète dévoile un univers subtilement dansant et mélancolique, inspiré par la chanson française aux apparences d’un Étienne Daho ou d’une Catherine Ringer. Ce qui l’a toujours interpellée dans l’art, c’est le langage sous toutes ses formes ; le but étant de prendre d’autres biais que ceux dont on a l’habitude de se servir pour communiquer avec les autres et ainsi créer la rencontre.

Le texte fait partie intégrante de l’univers de Jeanne, attachée au théâtre et au cinéma, elle se sert de la musique pour exprimer sa propre forme de théâtre, où elle raconte des histoires (souvent les siennes), avec auto-dérision, sincérité et transparence. Avec Léo Chaussé (guitare, batterie électronique) et Antoine Jourdan Mac Cartan (synthétiseurs).

Rencontre : Ancienne étudiante de l’Université Rennes 2 et marraine de la 10e édition du Tremplin musiques actuelles « À vous de jouer ! », Jeanne Bonjour présentera à la suite de son set musical un clip tourné sur le campus à l’été 2023 et répondra à vos questions !

POT DE FIN D’ANNÉE 2023

Pour clôturer la soirée, retrouvez l’équipe du service culturel à 19h30 dans le hall du Tambour autour d’un verre. L’occasion de découvrir les rendez-vous culturels du second semestre !

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2