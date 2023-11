Ciné-concert | Wonderland : Alice au cinéma Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, 23 novembre 2023, Rennes.

Wilfried Thierry revisite le film Alice in wonderland (1913) de W. W. Young et vous propose d’associer ce classique cinématographique à de la musique électronique ! Ciné-concert suivi d’une rencontre. Jeudi 23 novembre, 20h00 1

Du 2023-11-23 20:00 au 2023-11-23 21:30.

WONDERLAND : ALICE AU CINÉMA

« ALICE IN WONDERLAND » DE W. W. YOUNG (1915), CINÉ-CONCERT DE WILFRIED THIERRY À PARTIR DU FILM + RENCONTRE

En partenariat avec le festival Transversales et l’association Clair Obscur

Par un bel après-midi d’été, Alice, qui rêve couchée dans l’herbe, voit passer un lapin blanc qui, selon ses dires, est très en retard. Intriguée, elle le suit… À la fois onirique, loufoque, poétique et magique, cette toute première adaptation du roman de Lewis Caroll au cinéma est un véritable enchantement.

Pour accompagner ce film, le musicien Wilfried Thierry a composé une musique électronique originale, sans peur de confronter ce classique cinématographique à des sonorités modernes. C’est donc une musique enjouée et rythmée qui accompagnera Alice dans ses aventures, prouvant ainsi qu’un siècle après elle ne cesse d’être une source d’inspiration !

RENCONTRE

Le ciné-concert sera suivi d’une table ronde en présence de l’artiste visuel et sonore Wilfried Thierry, d’Anne Le Henaff de l’association Clair Obscur et de Jean- Baptiste Massuet, maître de conférences au sein du département Arts du spectacle à l’Université Rennes 2, notamment auteur de l’ouvrage Le Dessin animé au pays du film – Quand l’animation graphique rencontre le cinéma en prises de vues réelles (PUR, 2017). Cette rencontre sera animée par des étudiant·es du festival Transversales. Ensemble, ils et elles exploreront les nombreuses adaptations cinématographiques d’Alice aux pays des merveilles.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2