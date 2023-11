Table ronde : rencontre avec Mandy Barker Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, 16 novembre 2023, Rennes.

Rencontre avec la photographe anglaise Mandy Barker en lien avec son exposition « Océan plastique » exposée sur le campus. Dans le cadre du cycle Verdoyons ! et de GLAZ FESTIVAL. Jeudi 16 novembre, 17h00 1

Du 2023-11-16 17:00 au 2023-11-16 18:00.

TABLE RONDE, RENCONTRE AVEC MANDY BARKER

Dans le cadre du cycle Verdoyons ! et de GLAZFESTIVAL #1

Rencontre proposée en lien avec l’exposition Océan plastique de Mandy Barker, co- animée par Jean- Christophe Godet, directeur artistique du GLAZFESTIVAL et Sophie Mesplède, enseignante- chercheuse au département d’Anglais de l’Université Rennes 2.

Mandy Barker, née en 1964 au Royaume- Uni, a étudié la photographie à l’Université de Montfort, en Angleterre. Ses travaux, largement primés et exposés dans plus de quarante pays, ont été publiés dans National Geographic, The Guardian, New Scientist, Time notamment. En collaboration avec des scientifiques, elle se consacre à sensibiliser le public à la pollution plastique des océans afin de mettre en lumière les recherches actuelles sur ses effets néfastes sur la vie marine et, en fin de compte, sur nous-mêmes.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

