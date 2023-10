Projection | Les Algues maléfiques Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, 15 novembre 2023, Rennes.

Projection du court-métrage « Les algues maléfiques » d’Antonin Peretjakto. Un film loufoque, hanté par les problématiques écologiques et peuplé de zombies. Mercredi 15 novembre, 13h00 1

Du 2023-11-15 13:00 au 2023-11-15 13:30.

LES ALGUES MALÉFIQUES, COURT-MÉTRAGE D’ANTONIN PERETJATKO

Focus sur les algues vertes, dans le cadre du cycle Verdoyons !

Un scientifique en combinaison jaune fait des prélèvements d’algues vertes sur une plage bretonne. Soulevant son masque, il tombe raide mort. Panique au village : il n’est pas le premier à disparaître et la municipalité soupçonne à raison les algues toxiques. Pas question pour autant de menacer le tourisme ou d’accuser l’agriculture intensive de cette maléfique invasion. Le maire préfère suspecter les « bobos » parisiens qui louent le Airbnb en bord de plage. Mais il suffit d’une grande marée pour que les disparus resurgissent du tapis d’algues, version zombie. À partir de là, bien sûr, tout dégénère.

Un film loufoque, hanté par les problématiques écologiques et peuplé de zombies, fondé sur l’humour de genre et l’absurde des clichés.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2