Concert BD de Mnemotechnic et Poing suivi d’une rencontre avec François Joncour, Inès Léraud, Arnaud Kermarrec-Tortorici et Alice Pallot. Mardi 14 novembre, 20h00 1

Du 2023-11-14 20:00 au 2023-11-14 22:00.

ALGUES VERTES, CONCERT-BD DE MNEMOTECHNIC ET POING + RENCONTRE

Focus sur les algues vertes, dans le cadre du cycle Verdoyons #4

Une adaptation scénique de la bande dessinée Algues Vertes, l’histoire interdite d’Inès Léraud et Pierre Van Hove. Un scandale, nauséabond, qui imprègne nos sols, nos rivières et nos plages, nos assiettes et nos champs, nos villages et nos villes, nos familles, nos paysans et nos ouvriers, notre classe laborieuse, notre démocratie. Nos vies. Trois ou quatre générations d’idéologie hégémonique, par la force du pouvoir corrompu, déversée dans les journaux, les radios, les télévisions, les manuels scolaires et les histoires du dimanche. Un saccage. Des morts.

Le courage d’une véritable lanceuse d’alerte, journaliste d’investigation. La justesse d’un illustrateur. L’ouvrage Algues Vertes, l’histoire interdite d’Inès Léraud et Pierre Van Hove est une bande dessinée documentaire au succès mérité.

RENCONTRE

Le spectacle sera suivi d’une discussion avec le musicien, compositeur et sound designer François Joncour alias Poing, la journaliste et documentariste Inès Léraud, le chanteur et guitariste Arnaud Kermarrec-Tortorici et la photographe Alice Pallot, autrice de l’exposition Algues maudites. La modération sera assurée par Yohann Rech, Vice-président Transition socio-environnementale et aménagement des campus de l’Université Rennes 2.

Vente de livres : Notre librairie partenaire Critic sera présente lors de cet événement.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2