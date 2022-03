Nitescence. Le Reflet de l’Âme Le Tambour – Université Rennes 2, 4 avril 2022 09:00, Rennes.

4 avril – 24 juin

Photographies d’Anna Paugam, étudiante en Licence 3 Arts plastiques, en collaboration avec l’association l’Apaé.

Exposition présentée à la Mezzanine (Le Tambour – 1er étage).

“On regarde les personnes qui nous entourent sans réellement les voir.

« La beauté de l’apparence est seulement un charme de l’instant ; l’apparence du corps n’est pas toujours le reflet de l’âme. » (George Sand). Si le reflet de l’âme n’est pas visible par le corps pour George Sand, nous pouvons supposer que celui-ci est visible dans le reflet du corps. J’entreprends ici un travail tourné vers la thématique du reflet de l’âme à travers une série de photographies. Ces photos sont prises à partir d’un appareil argentique, en noir et blanc. Je joue avec ce procédé sur les textures, le grain et les ombres. Ce travail s’appuie sur un protocole. Celui-ci consiste à prendre en photo un modèle à son domicile, de dos, regardant dehors, fenêtre ouverte, visage du modèle visible dans le reflet de la fenêtre. J’ai choisi de faire des photographies au domicile des modèles. On entre dans une relation de l’ordre de l’intime. Le spectateur est introduit dans l’univers du modèle. Jacques Lacan avec son essai, Le stade du miroir comme fondateur de la fonction du Je, 1949, nous aide à comprendre l’image que nous nous faisons de nous dès l’enfance. Il met en évidence l’idée que notre regard est influencé par le monde qui nous entoure et les gens que nous croisons au quotidien. Ce regard sur l’autre et pour soi fait écho à mon intention photographique.” – Anna Paugam

Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

http://www.univ-rennes2.fr Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

