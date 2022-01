Mardi de l’égalité – Women in Copernicus : la place des femmes dans l’aérospatiale Le Tambour – Université Rennes 2, 8 mars 2022 17:30, Rennes.

Mardi 8 mars, 17h30 Sur place Gratuit https://www.billetweb.fr/mardi-women-in-copernicus, 0299141141, s-culturel@univ-rennes2.fr

Présentation du projet Women in Copernicus par Marie Jagaille, ingénieure d’études « Applications spatiales », GIS BreTel

Dans le cadre du cycle « Égalité et sciences : la place des femmes » organisé par les établissements membres de l’UNIR à l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, en partenariat avec le CNRS, l’Inria, l’Inserm et Ville de Rennes.

Copernicus est le programme d’observation de la Terre de l’Union européenne. Il s’intéresse à notre planète et à son environnement en offrant des services d’information basés sur l’observation de la Terre par satellite et les données in situ (non spatiales).

Impulsé suite au constat de la place prépondérante des hommes dans ce domaine, le projet Women in Copernicus vise à donner davantage de visibilité aux femmes actives dans le domaine spatial, à identifier les opportunités et les obstacles sur leur chemin et à inspirer des vocations.

Physiciennes, géographes, informaticiennes, environnementalistes, océanographes, géomaticiennes, urbanistes, le projet Women in Copernicus donne la parole à ces femmes aux multiples profils, toutes engagées dans ce programme d’observation de notre Terre.

En collaboration avec la radio Clab.

À propos des Mardis de l’égalité

Les Mardis de l’égalité sont un cycle de conférences de sensibilisation sur les questions d’égalité organisés par l’Université Rennes 2. Une fois par mois, ces conférences font intervenir des expert·e·s sur ces questions.

Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

http://www.univ-rennes2.fr Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

mardi 8 mars – 17h30 à 19h00

