Rennes Le Tambour - Université Rennes 2 Ille-et-Vilaine, Rennes Mardi de l’égalité – Sexisme et violence sexuelle en contexte numérique : quel état des lieux ? Le Tambour – Université Rennes 2 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Mardi de l’égalité – Sexisme et violence sexuelle en contexte numérique : quel état des lieux ? Le Tambour – Université Rennes 2, 23 novembre 2021 17:30, Rennes. Mardi 23 novembre, 17h30 Sur place Gratuit https://www.billetweb.fr/mardi-cyberharcelement, s-culturel@univ-rennes2.fr, 0299141141 Une conférence sur le cyberharcèlement, dans le cadre des Mardis de l’égalité de l’université Rennes 2. Conférence de Bérengère Stassin, Centre de recherche sur les médiations, Université de Lorraine, dans le cadre des Mardis de l’égalité de l’université Rennes 2. Cette conférence a pour objectif de présenter les caractéristiques du sexisme et de la violence sexuelle exercés à l’encontre des femmes en contexte numérique, et plus globalement, du cyberharcèlement. Ce dernier prend différentes formes : moqueries, insultes, dénigrement, menaces de viol ou de meurtre, ou encore pornodivulgation (publication d’images intimes sans le consentement de la personne qu’elles représentent, de photos volées ou truquées, de vidéos à caractère sexuel réalisées parfois sous la contrainte, etc.). Ces violences frappent partout, à tout âge et dans tous les milieux : à l’école, à l’université, dans le monde du travail, dans celui des médias et du cinéma – comme en témoigne le mouvement #metoo – en politique, dans le sport de haut niveau, mais aussi dans la sphère privée et conjugale. Les victimes sont donc aussi bien des collégiennes (cf. l’affaire Mila) que des enseignantes (cf. Stéphanie de Vanssay), des militantes féministes (cf. Marion Seclin), des journalistes (cf. Nadia Daam) ou des célébrités (cf. Adele). Les moyens de prévenir ces violences se multiplient, les langues se délient, des plaintes sont déposées, des procès ont lieu. Mais cette violence « en ligne » fait autant de dommages que la violence « hors ligne ». Elle laisse des traces qui ne sont pas seulement numériques et qui impactent durablement la vie des victimes. À propos des Mardis de l’égalité Les Mardis de l’égalité sont un cycle de conférences de sensibilisation sur les questions d’égalité organisé par l’Université Rennes 2. Une fois par mois, ces conférences font intervenir des expert·e·s sur ces questions. Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine mardi 23 novembre – 17h30 à 19h00

Détails Time: 17:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Tambour - Université Rennes 2 Adresse Place du recteur Henri Le Moal Ville Rennes lieuville Le Tambour - Université Rennes 2 Rennes