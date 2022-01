L’ère du temps Le Tambour – Université Rennes 2, 7 février 2022 09:00, Rennes.

7 février – 23 mars

Photographies de Léa Legallais, étudiante en 1re année de sociologie à l’Université Rennes 2.

« Paris, 8 décembre 2018, quelques jours avant mon 17e anniversaire. Appareil photo à la main, je marche dans les rues éclairées par les quelques rayons du soleil. Mon train est dans 2 heures, j’ai du temps à tuer alors je photographie quelques portraits d’inconnus. Sans le savoir, je me rapproche doucement de l’Arc de Triomphe et d’un coup tout s’accélère, je me retrouve au milieu d’une foule lorsqu’un ancien me dit « eh fais attention à toi ça comme à dégénérer ».

Acte II des gilets jaunes, il est 14 h 13, j’ai finalement raté mon train, mais je suis prise d’une joie indescriptible. Je suis entourée de personnes variées, portées et unies par l’espoir d’une vie meilleure et de cette union se dégage une énergie intense. Au milieu de cette foule, j’ai comme

l’impression d’être à ma place, enfin.

Au fait, moi c’est Léa Legallais, j’ai maintenant 20 ans et depuis ce jour je mets en lumière les mouvements sociaux ».

Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

http://www.univ-rennes2.fr Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

