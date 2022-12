Le Pont Supérieur en concert Le Tambour – Université Rennes 2, 24 janvier 2023 20:00, Rennes.

Concert carte blanche des élèves du Pont Supérieur

Le Pont Supérieur – pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne- Pays de la Loire, vous propose une soirée dédiée à la musique de chambre. Les étudiantes et étudiants, préparant leur Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM), se produiront sur la scène du Tambour en plusieurs formations instrumentales et vocales.

Un concert 100 % carte blanche où les ensembles de musique de chambre présenteront à la fois des oeuvres originales mais aussi des arrangements, sans limitation de forme, de genre ou d’époque. L’occasion pour le public de faire de belles découvertes musicales et de suivre de manière privilégiée le parcours de ces futur·es professionnel·les.

Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

http://www.univ-rennes2.fr Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

