Projection d'un documentaire de Diane Fardoun (collectif Screenskin) 31 janvier 2023, 18h30

Projection d’un documentaire de Diane Fardoun (collectif Screenskin) UN DOCUMENTAIRE DE DIANE FARDOUN / COLLECTIF SCREENSKIN Un hymne à la danse traditionnelle sénégalaise, qui se perpétue avec fierté en se mêlant aux danses urbaines d’une jeunesse créative, revendicatrice et connectée. Ce documentaire fait partie d’une série sur les danses à travers le monde, dont le premier épisode a été réalisé au Sénégal. À travers une succession d’histoires, elle a pour objectif de capturer la beauté des moments dansés au coeur de l’action, afin de révéler cet instant précieux où le basculement de la conscience laisse place à l’instinct, à l’identité, aux revendications, aux traditions, à l’évasion… Quelle est la source de cette force qui met l’humain en mouvement ? Et tout simplement, pourquoi les gens dansent ? À la suite de la projection, l’équipe du film sera présente pour un temps d’échanges avec le public. Un film de Diane Fardoun, 2018

Production : Screenskin production / Réalisation – Direction artistique : Diane Fardoun

Direction de la photographie – Montage : Hugo Bembi / Journalisme : Pierre Durosoy

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Waterproof, plongez dans la danse ! Le Tambour – Université Rennes 2, Rennes

mardi 31 janvier 2023 – 18h30 à 20h00

