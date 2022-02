Khusugtun – Mongolie Le Tambour – Université Rennes 2 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Khusugtun – Mongolie Le Tambour – Université Rennes 2, 1 avril 2022 21:00, Rennes. Vendredi 1 avril, 21h00 Sur place Tarifs : 15€/5€/3€ (Carte Sortir] https://www.billetweb.fr/khusugtun, 02 99 14 11 41, s-culturel@univ-rennes2.fr Khöömii et chants de gorge en polyphonie Khusugtun est l’un des groupes de khöömii et chants de gorge les plus en vogue en Mongolie depuis 10 ans. Synonyme de « nomades» leur nom représente leur envie de nomadiser en musique, à l’image de leurs ancêtres qui parcouraient le monde. La particularité du sextet réside dans l’usage de la polyphonie vocale. Après avoir été révélé par le Festival International de Khöömii d’Oulan-Bator, BBC Proms, Rainforest Music Festival, Khusugtun a tourné dans une vingtaine de pays.Ce qui leur importe est qu’on les écoute en imaginant la beauté de la nature, pour se libérer des soucis quotidiens Ce concert est programmé en collaboration avec l’ethnomusicologue et spécialiste du chant diphonique mongol Johanni Curtet. Directeur artistique de l’association Routes Nomades, il produit des tournées de chant diphonique et a participé, en 2010, à la réalisation du dossier de nomination du khöömii pour son inscription au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité à l’UNESCO. Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l'entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l'année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

