Exposition – Les Oiseaux ne se retournent pas Le Tambour – Université Rennes 2, 22 novembre 2021 09:00, Rennes.

22 novembre 2021 – 28 janvier 2022

Exposition des planches de la bande-dessinée de Nadia Nakhlé

Un jour, la décision a été prise : Amel, orpheline de 12 ans, partira. Il n’est pas ici question de choix : son pays est en guerre. Malheureusement, rien ne se déroule comme prévu. À la frontière, Amel perd la famille chargée de l’accompagner et se retrouve seule. Sur sa route, elle rencontre Bacem, un déserteur et joueur de oud. Ensemble, l’enfant et le soldat apprennent à se reconstruire.

Exposition présentée en lien avec le spectacle musical et dessiné éponyme de Nadia Nakhlé, porté par la Cie Traces & Signes, programmé au Tambour de l’université Rennes 2 le 2 décembre à 20h.

Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

http://www.univ-rennes2.fr Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

Nadia Nakhlé Université Rennes 2