[En ligne] Mardi de l’égalité – De l’école au musée : les carrières sous tension des artistes femmes Le Tambour – Université Rennes 2, 5 octobre 2021 18:00, Rennes.

Mardi 5 octobre, 18h00 Sur place Gratuit, sur inscription. http://www.billetweb.fr/mardi-artistes-femmes, s-culturel@univ-rennes2.fr, 02 99 14 11 41

Conférence en ligne sur Zoom de la sociologue Mathilde Provansal. Dans le cadre des Mardis de l’égalité de l’université Rennes 2.

Mathilde Provansal est sociologue et post-doctorante à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (2020-2021). Elle a soutenu en 2019 une thèse à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne intitulée « Artistes mais femmes. Formation, carrière et réputation dans l’art contemporain ». Elle a reçu le prix Valois du ministère de la Culture et le prix de doctorat de l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE).

Les artistes femmes sont peu visibles dans les expositions, les collections publiques et privées et sur le marché de l’art contemporain. Elles sont aussi minoritaires parmi les artistes consacré.es par des prix d’art contemporain ou figurant dans les palmarès artistiques. Pourtant, deux tiers des étudiant.es en arts plastiques et presque la moitié des artistes plasticien.nes sont des femmes en France. Les femmes seraient-elles moins talentueuses que les hommes ? Leur travail de moins bonne qualité ? Cette conférence propose des éléments de compréhension de ce paradoxe à partir d’une enquête sur les carrières des diplômé.es d’une école des beaux-arts française très prestigieuse. L’enquête articule des données quantitatives et qualitatives afin de mettre en évidence les mécanismes défavorables aux carrières artistiques féminines et de saisir les ressorts qui permettent de réussir malgré tout.

Conférence organisée par l’université Rennes 2, en collaboration avec le Frac Bretagne.

Les Mardis de l’égalité sont un cycle de conférences de sensibilisation sur les questions d’égalité organisé par l’université Rennes 2. Une fois par mois, ces conférences font intervenir des expert·e·s sur ces questions.

