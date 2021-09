Rennes Le Tambour - Université Rennes 2 Ille-et-Vilaine, Rennes Dante et culture populaire Le Tambour – Université Rennes 2 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Dante et culture populaire Le Tambour – Université Rennes 2, 12 octobre 2021 18:00, Rennes. Mardi 12 octobre, 18h00 Sur place Gratuit, sur inscription https://www.billetweb.fr/dante-et-culture-populaire, s-culturel@univ-rennes2.fr, 02 99 14 11 41 A l’occasion du 7e centenaire de la mort de Dante Alighieri, les invité·es de cette table ronde échangeront sur les représentations de la Divine Comédie dans la culture populaire. Table ronde avec Claudia Zudini, enseignante-chercheuse au département d’italien, Filippo Fonio, enseignant-chercheur à l’Université Grenoble Alpes, Yaneck Chareyre, journaliste bande-dessinée chez Zoo le Mag, ALT236, vidéaste, et Julie Sibony, traductrice du roman graphique L’Accident de chasse (David L. Carlson et Landis Blair, 2020, Sonatine). « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance » 2021 marque le 7e centenaire de la mort de Dante Alighieri, dont la Divine Comédie a marqué de manière durable et profonde nos représentations de l’au-delà. Depuis les toutes premières illustrations du poème, nombre de créateurs et créatrices se sont emparé·es de cette œuvre emblématique, lui ont rendu hommage ou l’ont détournée. De Gustave Doré aux Chevaliers du Zodiaque, nous plongerons dans l’Enfer de Dante pour y découvrir la richesse des illustrations et interprétations multiples dans les œuvres de culture populaire : bande dessinée et manga, jeu vidéo, cinéma… Un long et fabuleux voyage nous attend. Pour nous guider dans cette aventure, nous serons accompagnés de Claudia Zudini, enseignante-chercheuse au département d’italien, Filippo Fonio, enseignant-chercheur à l’Université Grenoble Alpes, Yaneck Chareyre, journaliste bande-dessinée chez Zoo le Mag, ALT236, vidéaste, et Julie Sibony, traductrice du roman graphique L’Accident de chasse (David L. Carlson et Landis Blair, 2020, Sonatine). Evénement organisé par le service culturel de l’université Rennes 2, dans le cadre du projet ANR « Dante d’hier à aujourd’hui en France », et proposé à l’occasion du Mois de l’imaginaire. Une vente de livres sera proposée à l’issue de la rencontre par la librairie Critic. Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine mardi 12 octobre – 18h00 à 20h00

