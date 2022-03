Concert du Big Band Universitaire Le Tambour – Université Rennes 2 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert du Big Band Universitaire Le Tambour – Université Rennes 2, 12 avril 2022 18:30, Rennes. Mardi 12 avril, 18h30 Sur place Gratuit https://www.billetweb.fr/big-band-rennes2, 02 99 14 11 41, s-culturel@univ-rennes2.fr Après 2 ans d’interruption, le Big Band Universitaire Rennes 2 renait pour permettre aux étudiant·es une pratique exigeante et excitante du Jazz, et offrir au public un beau moment de swing partagé. Cette année, le répertoire se focalise essentiellement sur les arrangements de Sammy Nestico, et surtout les compositions du grand Duke Ellington. Pour l’occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir la chanteuse Kat White, pour un répertoire essentiellement vocal. Direction du Big Band : Erwan Boivent. Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l'entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l'année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

