Spectacle | Contre nature Le Tambour – Université Rennes 2 Rennes, 9 novembre 2023 20:00, Rennes.

Spectacle | Contre nature Le Tambour – Université Rennes 2 Rennes Jeudi 9 novembre, 20h00

Théâtre-récit photographique qui interroge notre rapport à la nature. Par la compagnie Tra Le Mani. Jeudi 9 novembre, 20h00 1

https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/spectacle-contre-nature

CONTRE NATURE, THÉÂTRE-RÉCIT PHOTOGRAPHIQUE DE LA COMPAGNIE TRA LE MANI

Dans le cadre du cycle Verdoyons !

Une création 2023 de et avec François Lepage et Patrice Le Saëc, écrite et mise en scène par Alexis Fichet. Au retour de son expédition en Antarctique, François Lepage fait le récit photographique d’une expérience indicible : la traversée d’un territoire époustouflant, extravagant et mystérieux. Cette découverte du sixième continent, vierge de toute activité anthropique, – une forme de nature d’avant l’homme – interroge l’artiste sur la grande aventure humaine et ses relations au vivant. À 22 000 kilomètres de là, en Bretagne, Patrice vient d’arriver dans le village de François. Il a quitté Paris pour renouer avec ses racines rurales. Aujourd’hui, ce quarantenaire en transition, nourri de valeurs écologiques, cherche à mettre ses lectures en pratique.

Quand le photographe-aventurier invite son voisin en transition, ils partagent des photographies de territoire lointain et des albums de famille, des souvenirs de manchots sur la banquise et du supermarché Rallye-Lanester. Contre nature est un récit drôle et sensible, poétique et vivant, une exploration sur notre rapport à la nature.

*Le projet Contre nature a fait l’objet d’un accueil en résidence artistique à l’Université Rennes 2 en octobre 2022.*

RENCONTRE

À l’issue du spectacle, échangez avec l’équipe artistique lors d’un bord de scène animé par Véronique Van Tilbeurgh, professeure de sociologie à l’Université Rennes 2 et chercheure associée au CNRS – UMR 6590 ESO-Rennes (Université Rennes 2).

Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal Quartiers Nord-Ouest Rennes Ille-et-Vilaine