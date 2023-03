Le Big Band en concert Le Tambour – Université Rennes 2 Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Le Big Band en concert Le Tambour – Université Rennes 2, 18 avril 2023 20:00, Rennes. Concert de jazz du Big Band Universitaire. Mardi 18 avril, 20h00 1

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/big-band-concert Concert du Big Band Universitaire

Direction : Jacques Ravenel

Après une nouvelle année de pratique exigeante et excitante du Jazz, les élèves du Big Band Universitaire se produisent sur la scène du Tambour pour partager leur amour du swing.

Cette année, le répertoire est tourné vers les années 60 avec notamment les arrangements des compositions de Charles Mingus, Wayne Shorter et Herbie Hancock.

Un bon moment musical en perspective ! Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Université Rennes 2 **Concert du Big Band Universitaire**

Direction : Jacques Ravenel

Après une nouvelle année de pratique exigeante et excitante du **Jazz**, les élèves du **Big Band Universitaire** se produisent sur la scène du Tambour pour partager leur amour du swing.

Cette année, le répertoire est tourné vers les années 60 avec notamment les arrangements des compositions de Charles Mingus, Wayne Shorter et Herbie Hancock.

Un bon moment musical en perspective !

Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Tambour - Université Rennes 2 Adresse Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Le Tambour - Université Rennes 2 Rennes

Le Tambour - Université Rennes 2 Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Le Big Band en concert Le Tambour – Université Rennes 2 2023-04-18 was last modified: by Le Big Band en concert Le Tambour – Université Rennes 2 Le Tambour - Université Rennes 2 18 avril 2023 20:00 Le Tambour Université Rennes 2 Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine