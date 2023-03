Mardi de l’égalité : Le mérite Le Tambour – Université Rennes 2, 11 avril 2023 17:30, Rennes.

Le mérite : regards croisés art et sociologie. Une conférence organisée dans le cadre du cycle des Mardis de l’égalité de l’Université Rennes 2. Mardi 11 avril, 17h30 1

Pourquoi croit-on encore au mérite aujourd’hui ? Comment interroger l’incarnation et l’incorporation des normes méritocratiques ? À partir de leurs travaux respectifs en arts plastiques et en sociologie qui traitent des modes de croyances dans le mérite et de la manière dont cette notion structure notre quotidien et nos identités sociales, Thomas Tudoux et Annabelle Allouch collaborent dans des projets de recherches-créations collaboratives.

Annabelle Allouch est maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Picardie-Jules Verne et chercheuse associée à l’Institut national de l’audiovisuel. Ses recherches actuelles portent sur l’accès à l’enseignement supérieur et sur la production et la circulation des hiérarchies et des classements académiques en France et dans le monde anglo-américain. Elle est notamment l’autrice de Mérite (2021, Anamosa) et Les nouvelles portes des grandes écoles (2022, PUF).

À travers une pratique individuelle d’ateliers et des créations coopératives dans l’espace public et social, Thomas Tudoux explore notre rapport au temps, à l’activité, à la performance et à la compétition tel qu’il se manifeste dans le monde du travail, le système éducatif, dans l’espace urbain, ou à travers des fictions.

À l’issue de cet événement, une vente de livres sera proposée par la librairie Le Failler.

Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2

