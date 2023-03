Concert : Songø + Yeko Le Tambour – Université Rennes 2, 7 avril 2023 21:00, Rennes.

Concert du groupe d’afro-pop Songø. Yeko en première partie. Vendredi 7 avril, 21h00 1

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/concert-songo-1ere-partie

Songø

Songø est un quartet métissé (France/ Afrique du Sud/Burkina/Angleterre) révélé au grand public grâce aux Transmusicales, Arte Concert et une session KEXP. Depuis 2019, le groupe crée sa propre version de l’afro-pop et le concrétise sous forme d’intenses prestations scéniques.

La chanteuse versatile Sisanda Myataza, aussi à l’aise en rap que dans un registre soul, parvient à traduire avec sa voix une large palette d’émotions en Xhosa (sa langue maternelle) Anglais et parfois Français.

Puisant dans les beats afrohouse et amapiano les rythmes mandingues et une certaine énergie rock, Songø rassemble et remanie une diversité d’influences, opérant un subtil équilibre entre éléments électroniques et instruments acoustiques.

Le groupe s’apprête à sortir de nouveaux titres et sera en tournée en 2023.

Yeko

Le guitariste breton Yohann Le Ferrand, ancien étudiant de Rennes 2, a composé un album collaboratif, nourri de sa rencontre musicale avec le Mali et ses grandes voix. Yeko (« la manière de voir » en bambara) crée des fusions Nord-Sud et puise dans l’énergie des cultures ancestrales tout en s’accordant subtilement au diapason des musiques actuelles.

C’est la voix de la chanteuse Fanta Sayon Sissoko qui portera ce nouveau projet sur scène. Griotte de famille, fille de l’incontournable joueur de Djeli N’goni, elle s’initie à cet art lors des cérémonies traditionnelles, et accompagne des artistes populaires. En France, elle rejoint les projets Le Bal de l’Afrique Enchantée avec Solo Soro ou Les Routes de l’Esclavage de Jordi Savall. Tamani, balafon, et kamélén’goni s’entichent des gimmicks d’une guitare funky dans une danse fraternelle pour une transe world-pop parfois quasi méditative.

Le concert sera filmé et sonorisé par les étudiant·es de la licence professionnelle TAIS‑CIAN, en collaboration avec le CREA de l’Université Rennes 2.

Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2

* **Songø**

**Songø** est un quartet métissé (France/ Afrique du Sud/Burkina/Angleterre) révélé au grand public grâce aux Transmusicales, Arte Concert et une session KEXP. Depuis 2019, le groupe crée sa propre version de l’afro-pop et le concrétise sous forme d’intenses prestations scéniques.

La chanteuse versatile **Sisanda Myataza**, aussi à l’aise en rap que dans un registre soul, parvient à traduire avec sa voix une large palette d’émotions en Xhosa (sa langue maternelle) Anglais et parfois Français.

Puisant dans les beats afrohouse et amapiano les rythmes mandingues et une certaine énergie rock, Songø rassemble et remanie une diversité d’influences, opérant un subtil équilibre entre éléments électroniques et instruments acoustiques.

Le groupe s’apprête à sortir de nouveaux titres et sera en tournée en 2023.

* **Yeko**

Le guitariste breton **Yohann Le Ferrand**, ancien étudiant de Rennes 2, a composé un album collaboratif, nourri de sa rencontre musicale avec le Mali et ses grandes voix. **Yeko** (« la manière de voir » en bambara) crée des fusions Nord-Sud et puise dans l’énergie des cultures ancestrales tout en s’accordant subtilement au diapason des musiques actuelles.

C’est la voix de la chanteuse **Fanta Sayon Sissoko** qui portera ce nouveau projet sur scène. Griotte de famille, fille de l’incontournable joueur de Djeli N’goni, elle s’initie à cet art lors des cérémonies traditionnelles, et accompagne des artistes populaires. En France, elle rejoint les projets Le Bal de l’Afrique Enchantée avec Solo Soro ou Les Routes de l’Esclavage de Jordi Savall. Tamani, balafon, et kamélén’goni s’entichent des gimmicks d’une guitare funky dans une danse fraternelle pour une transe world-pop parfois quasi méditative.

**Le concert sera filmé et sonorisé par les étudiant·es de la licence professionnelle TAIS‑CIAN, en collaboration avec le CREA de l’Université Rennes 2.**