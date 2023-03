Je serai le feu Le Tambour – Université Rennes 2 Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Je serai le feu Le Tambour – Université Rennes 2, 27 mars 2023 20:00, Rennes

Un concert dessiné de Diglee, Sophie Daull, Héloïse Luzzati, Laurianne Corneille et Fiona McGown. La poésie est loin de n'être qu'une affaire d'hommes ! Avec son anthologie très personnelle Je serai le feu, Diglee nous emmène dans ce qui a été pour elle un voyage, une épiphanie : la découverte d'un matrimoine littéraire oublié et méconnu d'oeuvres de poétesses, principalement du XIXe et XXe siècles. Cinquante femmes, devenues sa famille, dont elle exhume les écrits pour leur redonner une seconde vie. À l'image de l'autrice, la violoncelliste Héloïse Luzzati est une « passeuse ». Avec l'association Elles women composers, regroupant un collectif d'artistes, elle travaille à la réhabilitation du matrimoine musical et à la diffusion des répertoires de compositrices invisibilisées, effacées de l'histoire…Il n'y avait donc qu'un pas pour réunir ces deux univers artistiques en une création qui prend la forme d'une lecture musicale dessinée, hautement poétique. Mis en scène, incarnés et incantés par la comédienne Sophie Daull pour lesquels elle prêtera sa voix, les vers des poétesses Rosemonde Gérard, Anna de Noailles, Marceline Desbordes‑Valmore, Louise de Vilmorin ou encore Marina Tsvetaeva (re) trouveront leur correspondance musicale. Alternant entre duo ou trio, la violoncelliste Héloïse Luzzati, la pianiste Laurianne Corneille, et la chanteuse mezzo soprano Fiona McGown joueront ces compositions inconnues de tou·tes, sous la plume de Diglee qui, quant à elle, dessinera en direct et redonnera un visage à toutes ces poétesses injustement oubliées. À l'issue de cet événement, une vente de livres sera proposée par la librairie l'Établi des mots. Un spectacle qui s'inscrit dans le cadre du Printemps des poètes. Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

