Le Legs de Marivaux par la Cie Min'de rien Le Roof Rennes

Rennes

Le Legs de Marivaux par la Cie Min’de rien Le Roof, 24 avril 2022 15:00, Rennes. Dimanche 24 avril, 15h00 Sur place Au chapeau fettaar.35@gmail.com «Le Legs» de Marivaux par la Cie Min’de rien. Trois couples, trois situations sociales. Une déclaration d’amour impossible. «Le Legs» de Marivaux par la Cie Min’de rien. Trois couples, trois situations sociales. Une déclaration d’amour impossible. Des personnages écartelés entre l’amour et l’appât du gain. Les émotions provoquées par l’amour, l’intérêt ou la peur de l’autre! Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là” et le ROOF Le Roof 2, rue de l’Hôtel Dieu 35064 Rennes Centre Ille-et-Vilaine dimanche 24 avril – 15h00 à 16h30

Détails Heure : 15:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Roof Adresse 2, rue de l'Hôtel Dieu Ville Rennes Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Le Roof Rennes Departement Ille-et-Vilaine

