GLAZ FESTIVAL PROPOSE UN MUR PHOTO CITOYEN

Rennes GLAZ FESTIVAL PROPOSE UN MUR PHOTO CITOYEN Le Roof Rennes, 17 novembre 2023T 20:00, Rennes. GLAZ FESTIVAL PROPOSE UN MUR PHOTO CITOYEN Le Roof Rennes 17 – 19 novembre Créer avec vous un mur photo et citoyen, sur la thématique du Glaz Festival : l’Urgence. Photographiez. Imprimez. Accrochez. Publiez 17 – 19 novembre 1 Accueil Mur citoyen pour Glaz Festival – Hôtel Dieu Imprimez vos photos sur le thème de l’Urgence (Édition #1 du Festival GLAZ) et venez les partager en les accrochant sur le mur citoyen, situé dans le hall d’entrée de l’Hôtel Dieu ! Rendez-vous au 2 Rue de l’Hôtel Dieu, 35000 Rennes.

Profitez de cet espace d’expression et de cette invitation à croiser vos regards, afin de créer une grande mosaïque collaborative !

L'inauguration de ce mur citoyen aura lieu lors de la soirée d'ouverture publique à l'Hôtel Dieu, le vendredi 17 novembre 2023. Le Roof 2, rue de l'Hôtel Dieu Centre Rennes 35064

