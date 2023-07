Porte-ouverte et visite guidée du Potager des Cultures Le Potager des Cultures Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Porte-ouverte et visite guidée du Potager des Cultures Le Potager des Cultures Rennes, 31 août 2023, Rennes. Venez découvrir notre micro-ferme urbaine située en plein coeur du Blosne. Jeudi 31 août, 16h30 1 Du 2023-08-31 16:30 au 2023-08-31 18:30. Venez découvrir notre micro-ferme urbaine située en plein coeur du Blosne. Entrée libre Le Potager des Cultures Le Potager des Cultures – Les Cols Verts, Rue de Hongrie, Rennes, France Rennes 35200 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Le Potager des Cultures Adresse Le Potager des Cultures - Les Cols Verts, Rue de Hongrie, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Le Potager des Cultures Rennes

Le Potager des Cultures Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/