Atelier bouture Le Potager des Cultures Rennes

Nous vous proposons de faire vos propres boutures de plantes aromatiques : verveine citronnée, romarin, sauge, thym, sarriette, etc…

Lundi 28 août, 10h00
Du 2023-08-28 10:00 au 2023-08-28 12:00.

Le Potager des Cultures – Les Cols Verts, Rue de Hongrie, Rennes, France
Rennes 35200

Catégorie d'Évènement: Rennes

