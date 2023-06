Atelier de création d’un Kokedama Le Potager des Cultures Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Atelier de création d’un Kokedama Le Potager des Cultures Rennes, 22 juillet 2023, Rennes. Un atelier pour fabriquer soit même cette mystérieuse boule en mousse venue du Japon. Samedi 22 juillet, 10h00 1 Du 2023-07-22 10:00 au 2023-07-22 12:00. Un atelier pour fabriquer soit même cette mystérieuse boule en mousse venue du Japon. Le Potager des Cultures Le Potager des Cultures – Les Cols Verts, Rue de Hongrie, Rennes, France Rennes 35200 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Le Potager des Cultures Adresse Le Potager des Cultures - Les Cols Verts, Rue de Hongrie, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Le Potager des Cultures Rennes

Le Potager des Cultures Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/